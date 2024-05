Santa Casa cresce no número de transplantes de rins e deve fechar o ano com 40 cirurgias

O mês de abril bateu recorde no número de doações de rim e quatro órgãos foram transplantados na Santa Casa, de acordo com a médica responsável pelo setor, Dra. Rafaela Campanholo.

“Em 2023, foram contabilizados 28 procedimentos. A expectativa é que até o final do ano sejam realizados de 35 a 40 transplantes de rim. Cada paciente pode contemplar dois receptores. Nem sempre conseguimos ficar com os dois rins. Mas estamos entrando no quinto mês do ano com um número bom de transplantes realizados”, explica a médica.

Fundamentais para o funcionamento do corpo, o transplante de rins é recomendado para pacientes com rins que perdem as funções básicas, normalmente provocadas pelo avanço de uma doença renal crônica.

A Santa Casa de Campo Grande realizou, de janeiro a abril de 2024, 13 transplantes de rins, que somam quase metade de todos os transplantes feitos em 2023. “Para que o transplante aconteça, as famílias precisam autorizar a doação de órgãos. Essa conversa precisa existir. Então, se chegar aquele momento difícil, que a família decida pelo sim e por fazer a diferença na vida de alguém que está precisando. Nossa projeção de transplante para este ano é muito boa, e só vamos alcançar se tivermos doadores. É muito importante incentivar a doação”, lembra a médica.

No Brasil, o transplante de rim representa cerca de 70% do total de transplantes de órgãos, sendo o país o quarto maior transplantador de rim do mundo.

