Lula pede bom senso e critica fake news sobre tragédia no RS

Diante da situação da população do Rio Grande do Sul e diversas notícias sobre ações voltadas para ajuda humanitária, o presidente Lula declarou em conversa ao programa Bom Dia, Presidente, que é preciso que as pessoas tenham bom senso. "É preciso que não sejam levianas”.

“Um país não pode ir para frente desse jeito. É preciso que as pessoas tenham bom senso. É preciso que não sejam levianas. A situação do Rio Grande do Sul é muito delicada. Todo mundo quer ajudar. Agora, é preciso tomar cuidado, porque tem gente que não quer. Tem gente que está apostando na desgraça. Gente que quer que não dê certo”.

“Eu queria chamar a atenção sobre o seguinte: ainda tem muita fake news contando mentiras sobre o Rio Grande do Sul, desmerecendo pessoas que estão trabalhando, não apenas das Forças Armadas, da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Federal, da Força Nacional, não apenas as pessoas que ganham salário para trabalhar, mas os voluntários”, reforçou Lula.

De acordo com o presidente, passaram a circular dados inverídicos sobre ações e investimentos, além de mentiras sobre retenção de veículos de assistência e transporte de mantimentos e vídeos que mostram ocorrências em outros países como se fossem no estado.

A Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom) criou uma página especial que reúne cada etapa das ações integradas para enfrentar as consequências das inundações no estado gaúcho e combater a desinformação.

