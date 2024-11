Desmatamento na Amazônia tem redução de 30,63% em 1 ano

Sarah Chaves, com informações do Planalto

O Governo Federal divulgou, em cerimônia no Palácio do Planalto, nesta quarta-feira (6) dados do sistema Prodes, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), que mostram que a Amazônia e o Cerrado registraram redução nos índices de desmatamento em 2024.

A taxa oficial de desmatamento na Amazônia é de 6.288 km² para o período de agosto de 2023 a julho de 2024, o que representa redução de 30,63% em relação ao período anterior, de agosto de 2022 a julho de 2023, e é a maior queda percentual em 15 anos.



Já no Cerrado, a taxa oficial de desmatamento para o período é de 8.174 km², a menor desde 2019. Isso representa uma queda de 25,8% em relação ao período de agosto de 2023 a julho de 2024 — a primeira redução em cinco anos no bioma.

“Para a gente ter uma ideia do que isso significa, o que deixou de ser emitido nesse período é toda a emissão da Argentina. Então, é uma conquista realmente importante”, destacou o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. “Estamos preservando os recursos naturais, preservando empregos, empresas, a economia, o social — que são os mais vulneráveis, que sofrem mais — e preservando vidas”, disse.

Também ocorreu o lançamento do pacto para a prevenção e controle do desmatamento e de incêndios no Cerrado entre os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia (região conhecida como Matopiba).



Alckmin também pontuou que os resultados de queda no desmatamento serão apresentados na Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP29), que acontecerá de 11 a 24 de novembro, em Baku, capital do Azerbaijão.

