Em Brumadinho balanço contabiliza 160 óbitos

Conforme balanço do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, divulgado nesta segunda-feira (11), subiu para 160 o número de óbitos identificados após o rompimento da barragem da Mina Córrego do Feijão, em Brumadinho.

Já são 18 dias de buscas, as operações contam com 158 militares de Minas Gerais, 132 de outros estados e 63 da Força Nacional, além de 22 voluntários que auxiliam as equipes. Com o rompimento da barragem 138 pessoas ficaram desabrigadas.

Ainda de acordo com o balanço do Corpo de Bombeiros, nove mortos ainda não foram identificados e 160 pessoas seguem desaparecidas - entre funcionários da Vale, terceirizados que prestavam serviços à mineradora e membros da comunidade.

Os bombeiros continuam nas buscas por vítimas na região de Brumadinho, onde a barragem da mineradora Vale se rompeu no dia 25 de janeiro e, um mar de lama atingiu casas, uma pousada, o refeitório da empresa e outros locais, deixando mortos e desaparecidos.

