Folia em casa? Plataforma oferece filmes nacionais gratuitos; confira

Para quem vai aproveitar o período de Carnaval em casa, uma opção é explorar o catálogo do Itaú Cultural Play, que disponibiliza gratuitamente 18 filmes nacionais. As produções contemplam diferentes regiões do Brasil e incluem curtas-metragens e documentários.

Entre os títulos disponíveis está o curta Recife Frio, dirigido por Kleber Mendonça Filho, que retrata uma mudança climática fictícia na capital pernambucana. Também integra a lista o documentário Brasiliana: o musical negro que apresentou o Brasil ao mundo, de Joel Zito Araújo, sobre a companhia artística criada em 1949 no Rio de Janeiro e que excursionou por 90 países.

Outra produção é Empate, de Sergio de Carvalho, que resgata o movimento seringueiro no Acre nas décadas de 1970 e 1980. Já o curta Dasilva Daselva, de Anderson Mendes, apresenta a trajetória do artista e ecologista Sebastião Corrêa da Silva.

O documentário Serão, de Caio Bernardo, também integra o catálogo, assim como os curtas capixabas Depois Deste Desterro, de Renan Amaral, e Canto das Areias, de Maíra Tristão.

Além disso, a coleção Cine Curtinhas reúne oito produções voltadas ao público infantil, como PiOinc, Abraços, O Jardim Mágico e Eu e o boi, o boi e eu.

Os conteúdos estão disponíveis gratuitamente no site da plataforma.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também