Foragidos do 8 de janeiro escaparam da Argentina para o Peru, avisa PF

Os quatro brasileiros, com mandados de prisão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e que estavam foragidos na Argentina, estão no Peru, conforme informação repassada pela Polícia Federal à Corte.

Os quatro fugitivos fazem parte da lista dos 61 brasileiros que fugiram do Brasil para a Argentina após os ataques do 8 de Janeiro, em Brasília. Desses, 59 tiveram a prisão determinada pelas autoridades argentinas, e cinco foram presos.

Segundo documento de informações repassadas pela Interpol e autoridades peruanas à PF no Brasil, os identificados são: Antonio Alves Pinheiro Junior, Edilaine da Silva Santos, Romario Garcia Rodrigues e Rosana Maciel Gomes.

A Interpol aponta que Antonio fugiu pela Bolívia até chegar ao Peru. E os demais foram da Argentina ao Chile e, de lá, para o país vizinho.

No começo deste mês, o diretor de cooperação internacional da Polícia Federal, Felipe Seixas, informou que a corporação monitorava possíveis fugas dos brasileiros na Argentina. “Temos a expectativa de mais prisões e também estamos acompanhando de perto, juntamente com nossos adidos policiais, uma possível fuga dessas pessoas para países que fazem fronteira com a Argentina. Vamos acompanhar o que está acontecendo para, no momento oportuno, trazê-los de volta”, explicou Seixas.

A suspeita é que os investigados entraram na Argentina escondidos em carros após quebrarem tornozeleiras eletrônicas que usavam.

O ministro Alexandre de Moraes, da Suprema Corte, enviou o documento da PF, com informações da Interpol, à Procuradoria-Geral da República (PGR), para que ela se manifeste, em cinco dias, sobre o caso e possíveis novos pedidos de extradição – esses, agora, com autoridades peruanas.

