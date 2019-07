Horários da Avianca em Congonhas são disputados por 4 empresas

Rauster Campitelli, com informações do Uol

Com a alteração nas regras de redistribuição no aeroporto, a distribuição dos slots da Avianca em Congonhas, na cidade de São Paulo, ganhou mais um capítulo essa semana. Nova resolução da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) afasta a possibilidade de Gol e Latam concorrerem por um dos 41 slots disponíveis após a Avianca Brasil encerrar suas operações.

A distribuição desses horários de pouso e decolagem dá preferência a empresas entrantes, que agora são aquelas que possuem até 54 slots no aeroporto. Como Gol e Latam possuem 234 e 236 slots, respectivamente, não poderão participar da distribuição que será realizada nos próximos dias. Antes, eram consideradas entrantes empresas com até cinco dessas autorizações.

Pelo menos quatro empresas já demonstraram interesse em operar em Congonhas, conforme a nova regra. São elas Azul, Map, Passaredo e TwoFlex. Dessas, apenas a Azul já opera no aeroporto. Outra empresa com capacidade para operar em Congonhas é a Sideral, que chegou a solicitar slots após a Avianca Brasil entrar em crise.

Consultada, a empresa ainda não confirmou se irá participar da disputa, alegando estar concluindo um estudo de viabilidade. O processo de habilitação para as vagas terá início a partir da próxima semana, e todas as empresas que possuem autorização vigente para operar voos regulares e não regulares poderão se candidatar.

De acordo com a Resolução nº 338 da Anac, a ordem de escolha de cada slot dará preferência para quem for operar o maior avião naquela rota. A essa empresa será oferecido um par de slots primeiro, e, se não houver interesse, eles serão ofertados para as demais empresas interessadas.

Cronograma de atividades e regras será divulgado no Diário Oficial da União

Segundo a Anac, qualquer uma das empresas entrantes pode dizer que irá operar em Congonhas um avião que ainda não possui em sua frota. Entretanto, se ela não cumprir com o informado a tempo, terá de pagar multa. O cronograma de atividades e regras será divulgado no Diário Oficial da União a partir de segunda-feira (29).

Das quatro empresas que já confirmaram interesse, Map e TwoFlex possuem foco na aviação regional. Azul e Passaredo operam regularmente voos para vários destinos no país. A Map realiza voos desde 2013, e seus destinos estão concentrados na região amazônica, entre os estados do Pará e do Amazonas. Atualmente, opera com seis aviões da fabricante ATR.

Com a disputa pelos slots em Congonhas, a TwoFlex quer iniciar operações para rotas não atendidas pela aviação comercial, como Bauru, Franca e Barretos (SP), e para o aeroporto de Jacarepaguá, no Rio (RJ). Hoje, tem uma frota de 18 aviões do modelo Grand Caravan.

A Passaredo opera com seis aeronaves ATR 72-500, com capacidade para 68 ou até 72 passageiros, e a Azul tem 134 aeronaves de várias fabricantes, entre elas Airbus, ATR e Embraer.

Deixe seu Comentário

Leia Também