Inscrições para o Pé-de-Meia Licenciaturas 2026 começam nesta terça (17)

O programa vai oferecer até 12 mil bolsas para estudantes de licenciatura

16 fevereiro 2026 - 14h10Sarah Chaves
Foto: MEC Divulgação Foto: MEC Divulgação  

Os estudantes elegíveis interessados em participar do Pé-de-Meia Licenciaturas 2026 já podem realizar o cadastramento de currículo e a pré-inscrição a partir desta terça-feira (17). O procedimento deve ser feito exclusivamente pela Plataforma Freire, da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), conforme orientação do Ministério da Educação (MEC).

Nesta edição, serão ofertadas até 12 mil bolsas, de acordo com os critérios previstos em edital. O MEC também disponibilizou um tutorial com orientações sobre o passo a passo para adesão ao programa.

Podem participar candidatos que obtiveram nota igual ou superior a 650 no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e que tenham sido aprovados em cursos presenciais de licenciatura por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do Programa Universidade para Todos (Prouni) ou do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

A bolsa mensal é de R$ 1.050. Desse total, R$ 700 ficam disponíveis para saque imediato. Os outros R$ 350 são depositados em uma poupança, cujo resgate está condicionado ao ingresso do beneficiário como professor em rede pública de ensino em até cinco anos após a conclusão da graduação.

