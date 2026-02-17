Itaipava aposta em Virgínia para se aproximar da geração Z no Carnaval

A influenciadora Virgínia Fonseca, que estreia nesta terça-feira (17) como rainha de bateria da Acadêmicos do Grande Rio, firmou contrato com a cerveja Itaipava, do Grupo Petrópolis. Segundo a empresa, a parceria marca um movimento estratégico para ampliar a conexão com o público mais jovem, especialmente a geração Z, faixa etária da qual a influenciadora, de 26 anos e com mais de 54 milhões de seguidores, faz parte.

O anúncio ocorre em meio à retração no consumo de bebidas no país. Dados da NielsenIQ indicam que, em 2025, as vendas do setor caíram 3,4%, enquanto os preços subiram 5,4%. A Ambev, que concentra mais de 60% do mercado nacional de cervejas, registrou queda de 4,5% no volume comercializado no ano passado. No quarto trimestre, período tradicionalmente forte por causa das festas de fim de ano, o recuo foi de 2,6%.

Para reagir, as fabricantes apostam no Carnaval, especialmente nos blocos de rua de São Paulo, que neste ano reúnem mais de 600 desfiles. A Ambev investiu cerca de R$ 30 milhões no evento e mantém exclusividade nas vendas ao longo dos trajetos, com 15 mil ambulantes credenciados. A principal aposta é a linha Beats, bebida gaseificada pronta para consumo, com teor alcoólico superior ao da cerveja tradicional.

Segundo Paulo Solmucci Júnior, presidente da Abrasel, a estratégia do setor tem sido elevar o tíquete médio para compensar a redução no volume vendido, além de ampliar o portfólio com bebidas sem álcool ou de maior valor agregado. Apesar do cenário desafiador, a expectativa para o Carnaval é positiva, impulsionada pelas altas temperaturas e pelo grande fluxo de foliões.

