Menu
Menu Busca terça, 17 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov Carnaval 2026
Brasil

Itaipava aposta em Virgínia para se aproximar da geração Z no Carnaval

Contrato é anunciado em cenário de retração nas vendas de bebidas em 2025

17 fevereiro 2026 - 18h50Sarah Chaves
Virgínia FonsecaVirgínia Fonseca   (Instagram)

A influenciadora Virgínia Fonseca, que estreia nesta terça-feira (17) como rainha de bateria da Acadêmicos do Grande Rio, firmou contrato com a cerveja Itaipava, do Grupo Petrópolis. Segundo a empresa, a parceria marca um movimento estratégico para ampliar a conexão com o público mais jovem, especialmente a geração Z, faixa etária da qual a influenciadora, de 26 anos e com mais de 54 milhões de seguidores, faz parte.

O anúncio ocorre em meio à retração no consumo de bebidas no país. Dados da NielsenIQ indicam que, em 2025, as vendas do setor caíram 3,4%, enquanto os preços subiram 5,4%. A Ambev, que concentra mais de 60% do mercado nacional de cervejas, registrou queda de 4,5% no volume comercializado no ano passado. No quarto trimestre, período tradicionalmente forte por causa das festas de fim de ano, o recuo foi de 2,6%.

Para reagir, as fabricantes apostam no Carnaval, especialmente nos blocos de rua de São Paulo, que neste ano reúnem mais de 600 desfiles. A Ambev investiu cerca de R$ 30 milhões no evento e mantém exclusividade nas vendas ao longo dos trajetos, com 15 mil ambulantes credenciados. A principal aposta é a linha Beats, bebida gaseificada pronta para consumo, com teor alcoólico superior ao da cerveja tradicional.

Segundo Paulo Solmucci Júnior, presidente da Abrasel, a estratégia do setor tem sido elevar o tíquete médio para compensar a redução no volume vendido, além de ampliar o portfólio com bebidas sem álcool ou de maior valor agregado. Apesar do cenário desafiador, a expectativa para o Carnaval é positiva, impulsionada pelas altas temperaturas e pelo grande fluxo de foliões.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Após assinatura do acordo Mercosul-UE, Macron solicita reunião bilateral com Lula
Brasil
Macron pede reunião com Lula em meio a acordo Mercosul-UE e debate sobre Ucrânia
Foto: Reprodução
Brasil
Vídeo: Navio colide com balsas e tripulação pula no mar no Porto de Santos
Foto: Roberto Pratti, TV Gazeta
Brasil
PL prevê recursos fixos para abrigos de animais vítimas de maus-tratos
Foto: Wallace Martins/Futura Press/Estadão Conteúdo
Brasil
PF cumpre mandados contra suspeitos de vazar dados fiscais de ministros do STF
Folia em casa? Plataforma oferece filmes nacionais gratuitos; confira
Brasil
Folia em casa? Plataforma oferece filmes nacionais gratuitos; confira
Foto: MEC Divulgação
Brasil
Inscrições para o Pé-de-Meia Licenciaturas 2026 começam nesta terça (17)
Foto: Alex Ferro / Riotour
Brasil
Oposição anuncia ação no TSE contra Lula após desfile na Sapucaí
Delegado Rivaldo Barbosa -
Justiça
Caso Marielle: delegado e policiais operavam organização criminosa dentro da Polícia Civil
"Tio Trutis" - Foto: Reprodução / Redes Sociais
Polícia
Tiros, empurrões e controle: veja o que a mulher de 'Tio Trutis' contou à Polícia
Animais são mais vulneráveis a essa época
Brasil
Exposição a multidões no carnaval traz riscos à saúde dos animais

Mais Lidas

Gabriela morreu em confronto com os policiais
Polícia
Morre travesti que tomou arma de policial em confusão no centro de Campo Grande
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 16/2/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 16/2/2026
VÍDEO: Homem é socorrido em estado grave ao ser baleado no Celina Jalad
Polícia
VÍDEO: Homem é socorrido em estado grave ao ser baleado no Celina Jalad
Foto: Flávio André de Souza/Mtur
Cidade
Veja o que abre e o que fecha no Carnaval em Campo Grande