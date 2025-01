Lula realiza 1ª reunião ministerial do ano

O presidente Lula realiza nesta segunda-feira (20), a primeira reunião ministerial deste ano em Brasília

O encontro, que marca o início da segunda metade do governo, acontecerá na Granja do Torto, residência de campo da Presidência da República.



O presidente abre o encontro fazendo um balanço do que foi feito e o que ele espera das diversas áreas.

O ano de 2025 se inicia com diversos desafios para o governo do presidente Lula na área econômica, na política externa, na relação com o Congresso e no meio ambiente.



A reunião ministerial acontece num momento em que aliados do governo no Congresso Nacional cobram mudanças no primeiro escalão. Segundo aliados de Lula, há cobranças também por trocas em ministérios com gabinete no Palácio do Planalto (Secretaria-Geral e Secretaria de Relações Institucionais), além de pastas como Saúde, Mulheres e Justiça.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também