Maurício Sherman, um dos ícones da TV brasileira, morre aos 88 anos

Mauro Silva, com informações do Correio Braziliense

O ex-diretor da TV-Globo, Maurício Sherman, morreu nesta quinta-feira (17), aos 88 anos. De acordo com os familiares, ele faleceu em sua casa, na Zona Sul do Rio de Janeiro. A causa da morte teria sido uma doença renal crônica.

Shemarman nasceu em 1931 na cidade de Niterói (RJ), seus pais eram da Polônia. Ele era formado em direito pela Universidade Federal Fluminense (UFF) no fim dos anos 1940, mas ele já atuava no teatro.

Maurício foi um dos pioneiros da TV brasileira atuando como ator, produtor e diretor. Com 18 anos ele iniciou na Rádio Guanabara, onde conheceu Chico Anysio, Nelson Rodrigues e Fernanda Montenegro. Já nessa época era considerado um dos melhores diretores do da programação no Brasil.

Shemarman é o grande responsável pela criação do Fantástico, ele também trabalhou como diretor do Domingão do Faustão e a versão televisiva de Gabriela Cravo e Canela, primeira novela da televisão brasileira a ser gravada em videoteipe.

Além de trabalhar na Rede Globo, ele passou por outras emissoras de televisão. Nos anos 1980, na Rede Manchete, revelou Xuxa Meneghel como apresentadora e Angélica, que na época tinha apenas 11 anos.

