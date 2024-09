"Miss PPK": Candidata 'Jean Grey' ganha concurso de vagina mais bonita do Brasil

A carioca Sabrina Saraiva, conhecida como Jean Grey, de 26 anos, venceu um concurso que elege a vagina mais bonita do Brasil. A premiação aconteceu na noite da última terça-feira (10), em uma mansão em Higienópolis, na região central de São Paulo.

Chamada de “Miss PPK”, a competição contou com participantes de todo país, sem qualquer procedimento estético. Além do título, Sabrina ganhou R$ 10 mil. Emocionada com a honraria, a dona da vagina mais bonita do Brasil declarou: “Agora todo mundo vai querer dar uma espiadinha.”

O Miss PPK foi criado em 2022. Cancelado no último ano, voltou neste com uma almejada diversidade: participantes de idades variadas, com pelos ou sem.

As regras da competição eram três: nenhum dos órgãos genitais poderia ter sido tocado por um cirurgião plástico para fins estéticos; os rostos das participantes seriam omitidos para não influenciar no julgamento; e as finalistas teriam de ser representantes de estados distintos. A carioca desbancou mais de cinco mil concorrentes que se inscreveram no concurso.

A avaliação é feita por um júri técnico, formado por quatro membros, dois homens e duas mulheres. O voto popular também foi aceito, cobrando-se R$ 15 por acesso. Mais de 110 mil pessoas votaram nas quatro finalistas.

Sabrina teve 56,75% dos votos na final. Ela venceu as competidoras do Ceará (40,94% dos votos), Santa Catarina (1,98%) e Espírito Santo (0,33%).

Quem é Sabrina Saraiva?

Sabrina é influenciadora de conteúdo adulto e conta, à Pouca Vergonha, que ganhou graças ao apoio de seus fãs. “Ganhei graças a minha relação e ao jeito que trato eles, pois sempre elogiam minha simpatia e simplicidade”, comenta.

A mais nova “miss PKK” disse, ainda, que pretende presentear um fã depois desse reconhecimento. “Em breve, darei mais detalhes no meu Instagram e nas redes sociais”, antecipou.

