Menu
Menu Busca terça, 17 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Águas Guariroba - Fev26
Brasil

PF cumpre mandados contra suspeitos de vazar dados fiscais de ministros do STF

Operação foi autorizada por Alexandre de Moraes no âmbito do inquérito das fake news

17 fevereiro 2026 - 11h52Sarah Chaves, com CNN
Foto: Wallace Martins/Futura Press/Estadão ConteúdoFoto: Wallace Martins/Futura Press/Estadão Conteúdo  

A Polícia Federal cumpre, na manhã desta terça-feira (17), quatro mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia contra servidores da Receita Federal suspeitos de acessar e vazar dados fiscais sigilosos de ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) e de seus familiares.

A operação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, a pedido do procurador-geral da República, Paulo Gonet, no âmbito do inquérito das fake news. Além das buscas, Moraes determinou medidas cautelares como uso de tornozeleira eletrônica, afastamento das funções públicas, cancelamento de passaportes e proibição de saída do país.

Em janeiro, o ministro já havia determinado a abertura de nova investigação para apurar se o Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) e a própria Receita teriam promovido quebra ilegal de sigilo fiscal de integrantes da Corte e parentes. A iniciativa ocorreu após revelações envolvendo negócios de familiares de ministros com o Banco Master.

O inquérito das fake news foi instaurado em 2019 pelo então presidente do STF, Dias Toffoli, que designou Moraes como relator da apuração.

Em nota, a Receita Federal afirmou que não tolera desvios relacionados ao sigilo fiscal, classificado como pilar do sistema tributário. A instituição informou que, por determinação de Moraes, realiza auditoria para identificar acessos indevidos a dados de ministros e familiares nos últimos três anos. Segundo o órgão, eventuais irregularidades já detectadas foram comunicadas ao Supremo, e os sistemas são totalmente rastreáveis, permitindo a identificação e punição de desvios, inclusive na esfera criminal.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Foto: Roberto Pratti, TV Gazeta
Brasil
PL prevê recursos fixos para abrigos de animais vítimas de maus-tratos
Folia em casa? Plataforma oferece filmes nacionais gratuitos; confira
Brasil
Folia em casa? Plataforma oferece filmes nacionais gratuitos; confira
Foto: MEC Divulgação
Brasil
Inscrições para o Pé-de-Meia Licenciaturas 2026 começam nesta terça (17)
Foto: Alex Ferro / Riotour
Brasil
Oposição anuncia ação no TSE contra Lula após desfile na Sapucaí
Delegado Rivaldo Barbosa -
Justiça
Caso Marielle: delegado e policiais operavam organização criminosa dentro da Polícia Civil
"Tio Trutis" - Foto: Reprodução / Redes Sociais
Polícia
Tiros, empurrões e controle: veja o que a mulher de 'Tio Trutis' contou à Polícia
Animais são mais vulneráveis a essa época
Brasil
Exposição a multidões no carnaval traz riscos à saúde dos animais
"Tio Trutis" - Foto: Reprodução / Redes Sociais
Justiça
Justiça determina medida protetiva e avisa ex-deputado 'Tio Trutis' sobre risco de prisão
Mergulhadores iniciaram imediatamente as buscas na área do acidente
Brasil
Naufrágio no Amazonas deixa dois mortos e sete pessoas desaparecidas
Empresas precisam se enquadrar nas regras
Brasil
Hoje é o último dia para empresas se adequarem ao ECA Digital

Mais Lidas

Gabriela morreu em confronto com os policiais
Polícia
Morre travesti que tomou arma de policial em confusão no centro de Campo Grande
Crime aconteceu no começo da semana
Polícia
Após furtar produtos de loja, ladrão audacioso ameaça comerciante em Campo Grande
VÍDEO: Homem é socorrido em estado grave ao ser baleado no Celina Jalad
Polícia
VÍDEO: Homem é socorrido em estado grave ao ser baleado no Celina Jalad
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 16/2/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 16/2/2026