Polícia Federal terá concurso com 192 vagas

Foi autorizado, por meio de Portaria, publicada nesta sexta-feira (6), no Diário Oficial da União, a realização de concurso público para o provimento de 192 cargos do Plano Especial de Cargos da Polícia Federal (PECPF), sendo 100 para o público com ensino intermediário e 92 para ensino superior.

O Ministério de Estado da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos ficará responsável por editar as respectivas normas, mediante a publicação de editais, portarias ou outros atos administrativos necessários à realização do concurso público.

O prazo para a publicação do edital de abertura do concurso público será de até seis meses, contado a partir desta sexta (6/12).

Confira o quadro de vagas:



Cargo Escolaridade Vagas Agente Administrativo NI 100 Assistente Social NS 13 Contador NS 9 Enfermeiro NS 3 Médico NS 35 Psicólogo NS 6 Farmacêutico NS 2 Nutricionista NS 1 Estatístico NS 4 Administrador NS 6 Técnico em Comunicação Social NS 3 Técnico em Assuntos Educacionais NS 10 Total - 192

