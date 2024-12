Prazo para saque do abano salarial ano-base 2022 encerra nesta sexta (27)

O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), informou que cerca de 239,1 mil brasileiros ainda não sacaram o abono salarial que tem como referência o ano de 2022 e os valores só podem ser retirados até esta sexta-feira (27).

Em 2024, foram liberados R$ 27 bilhões para o pagamento do benefício. No entanto, ainda estão disponíveis R$ 218,9 milhões para 239.142 trabalhadores que não sacaram o abono. Os trabalhadores podem consultar se têm direito ao benefício por meio do aplicativo da Carteira de Trabalho Digital.

O pagamento do abono está assegurado aos trabalhadores que recebem em média até dois salários mínimos por mês, que tenham contribuído com o Programa de Integração Social (PIS) ou com o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) e que tenham exercido atividade remunerada por pelo menos durante 30 dias em 2022.

Para receber o benefício, os trabalhadores também devem estar cadastrados há pelo menos cinco anos no Fundo de Participação PIS-Pasep ou no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS). O pagamento do benefício pode ser realizado por meio da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil.



Para calcular o valor a ser recebido, o trabalhador deve dividir o valor do salário mínimo — R$ 1.412 — por 12 e multiplicar pela quantidade de meses trabalhados no ano-base.

Se o profissional trabalhou durante dois meses em 2022, por exemplo, ele receberá R$ 236 de abono salarial.

Veja:

1 mês: R$ 118;

2 meses: R$ 236;

3 meses: R$ 353;

4 meses: R$ 471;

5 meses: R$ 589;

6 meses: R$ 706;

7 meses: R$ 824;

8 meses: R$ 942;

9 meses: R$ 1.059;

10 meses: R$ 1.177;

11 meses: R$ 1.295;

12 meses: R$ 1.412.

