Quadrilha invade aeroporto e leva 750 kg de ouro

Com duas viaturas clonadas da Polícia Federal, criminosos entraram no Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos – São Paulo na tarde desta quinta-feira (25) e levaram aproximadamente uma tonelada de ouro.

De acordo com as primeiras informações, a quadrilha era composta por cinco bandidos que estavam encapuzados e armados com fuzil, pistola e espingardas calibre 12. Enquanto um dos veículos aguardava na portaria para dar cobertura, o outro foi até o terminal de cargas onde os criminosos renderam o chefe da segurança.

Após pegar o ouro, a quadrilha fugiu e levou um funcionário como refém que foi encontrado em uma região distante do aeroporto, junto com as viaturas usadas no crime. Os criminosos deixaram o funcionário e levou a família dele como refém. A quadrilha disse que libertaria a família do funcionário somente na sexta-feira (26).

Segundo o funcionário do aeroporto, os criminosos fugiram em uma caminhonete S-10 branca e em uma ambulância.

Deixe seu Comentário

Leia Também