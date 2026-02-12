Menu
Brasil

Secretário de governo mata filho e morre em seguida no sul de Goiás

O menino de 12 anos não resistiu, já o irmão permanece internado em estado grave

12 fevereiro 2026 - 10h36Sarah Chaves
Thales MachadoThales Machado   (Redes sociais )

Uma tragédia abalou Itumbiara, no sul de Goiás, nesta quinta-feira (12/2). O secretário municipal de Governo, Thales Machado, tirou a própria vida após atirar contra os dois filhos dentro do condomínio onde a família morava. Thales era genro do prefeito Dione Araújo (UB).

O filho mais velho, de 12 anos, foi socorrido e levado ao Hospital Municipal Modesto de Carvalho (HMMC), mas não resistiu. O mais novo permanece internado em estado grave no Hospital Estadual da cidade.

De acordo com a TV Anhanguera, a Polícia Militar foi acionada, isolou o local e aguardou a chegada das demais equipes. A Polícia Civil de Goiás (PCGO) instaurou inquérito para investigar o caso.

Antes do crime, Thales teria publicado mensagens nas redes sociais. Em uma delas, pedia desculpas e indicava que o fim do relacionamento com a mãe das crianças estaria relacionado ao ocorrido. Horas antes, compartilhou imagens dos filhos e escreveu. "Que Deus abençoe sempre, meus filhos... Papai ama muito".

A Escola Gabarito, onde o menino de 12 anos estudava, divulgou nota de pesar. “Neste momento de imensa dor, nos solidarizamos com seus amigos e familiares, desejando força e conforto a todos”, informou a instituição.

