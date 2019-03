"Tem falado bobagem", diz Malafaia sobre Eduardo Bolsonaro

O pastor evangélico, Silas Malafaia, “soltou o verbo” contra declarações do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL), na segunda-feira (19). Malafaia citou declarações do parlamentar quando associou a vitória de seu pai a Olavo de Carvalho e quando criticou a saída temporária do ex-presidente Lula, para o velório do neto.

Pelo Twitter, Malafaia dedicou cinco publicações para fazer duras críticas às declarações e conselhos, para que Eduardo se porte como filho do presidente e não "sangre o governo" com suas palavras.

Leia:

Mesmo diante das críticas ao filho do presidente, o pastor evangélico fala em uma das publicações que continua apoiando o governo de Jair Bolsonaro e completa: "Você como político tem muito que aprender".

Malafaia aproveita a crítica, sai em defesa da imprensa e encerra com conselhos ao filho do presidente.





Deixe seu Comentário

Leia Também