Temporal em Minas Gerais deixa 7 mortos e 4 desaparecidos

Um forte temporal que atingiu Ipatinga, no leste de Minas Gerais, na madrugada deste domingo (12), causou destruição e mortes.

Segundo o Corpo de Bombeiros, sete pessoas morreram e quatro seguem desaparecidas. Entre as vítimas fatais, uma foi registrada em Santana do Paraíso, cidade vizinha, enquanto as demais ocorreram em diferentes pontos de Ipatinga.

Em uma das ocorrências mais graves, cinco pessoas ficaram soterradas. Até o momento, dois corpos foram resgatados, enquanto três seguem desaparecidos sob os escombros.

Em outra área atingida, os bombeiros localizaram um terceiro corpo. Já em dois casos distintos, moradores encontraram outros dois corpos, que aguardam liberação pela Polícia Civil para identificação oficial.

A chuva intensa, que somou 80 milímetros em apenas uma hora, provocou o transbordamento de córregos, alagamentos generalizados e deslizamentos de terra em diversos pontos da cidade.

Equipes do Corpo de Bombeiros estão mobilizadas para realizar vistorias em áreas afetadas por quedas de barreiras e verificar a estabilidade do solo.

Diante da situação de calamidade, a Prefeitura de Ipatinga decretou Estado de Calamidade Pública por 180 dias. O Estádio Ipatingão foi preparado para receber famílias desabrigadas, mas até o momento não há um levantamento oficial sobre o número de pessoas afetadas.

A tragédia também mobiliza esforços em Santana do Paraíso, onde as autoridades atuam na busca de desaparecidos e no suporte às vítimas.

As autoridades locais pedem que a população evite áreas de risco e sigam as orientações de segurança emitidas pelas equipes de emergência.

