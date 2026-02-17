Vídeo: Navio colide com balsas e tripulação pula no mar no Porto de Santos

Um navio porta-contêineres de bandeira de Singapura colidiu com duas balsas na noite de segunda-feira (16), no canal de acesso ao Porto de Santos. O acidente ocorreu por volta das 21h30, em frente ao Armazém 35, enquanto a embarcação deixava o canal por não haver espaço disponível para atracação.



As balsas FB-14 e FB-15 realizavam a travessia entre Santos e Guarujá no momento da colisão. A FB-15 foi atingida primeiro. Em seguida, o navio alcançou a FB-14, que estava fora de operação e era rebocada. Não havia veículos ou passageiros nas embarcações.



De acordo com a Praticagem, estavam a bordo quatro tripulantes, sendo o comandante e três marinheiros. Eles saltaram na água e foram resgatados por lanchas da entidade, sem registro de ferimentos.

O navio envolvido é o Seaspan Empire, que havia partido do Rio de Janeiro na sexta-feira (14) e tinha previsão de atracação em Santos na segunda-feira.



Em nota, a Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), por meio da Coordenadoria de Travessias, informou que acompanha a apuração junto às autoridades marítimas. As balsas permanecem atracadas no lado de Santos, fora de operação, aguardando determinação da Capitania dos Portos de São Paulo. A travessia entre as duas cidades segue com as demais embarcações da frota.



A Autoridade Portuária de Santos também foi acionada. Até a última atualização, não havia posicionamento oficial adicional sobre as causas da ocorrência.

