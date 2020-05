Vídeo – O bom exemplo dos militares para Bolsonaro

Um vídeo, divulgado na tarde desta quinta-feira (30), mostrou os militares cumprimentando o presidente Jair Bolsonaro, conforme protocolos de biosseguranças estipulados pela Organização Mundial da Saúde e Ministério da Saúde, mesmo com Bolsonaro fazendo o contrário. A cena foi flagrada na tarde desta quinta-feira (30), no Comando Militar do Sul, em Porto Alegre.

Na sequência, o presidente seguiu saudando as pessoas com aperto de mãos. O ponto fraco da solenidade foi o fato de que as autoridades não usavam máscara.

