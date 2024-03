11Âª ediÃ§Ã£o do 'Drive-Thru da Reciclagem' acontecerÃ¡ de 14 a 16 de marÃ§o

O 11º Drive-Thru da Reciclagem – Sustentabilidade, Educação, Cultura e Negócio acontecerá de 14 a 16 deste mês, em Campo Grande. O foco da ação é conscientizar a população para o descarte correto dos resíduos e informar sobre práticas sustentáveis e reciclagem. Como na última edição, o evento acontecerá nos Altos da Av. Afonso Pena, no estacionamento ao lado do Bioparque Pantanal. A iniciativa é da Prefeitura da Capital, por meio do FAC (Fundo de Apoio à Comunidade), em parceria com a Du Bem Sustentável.

Os condutores podem entrar com o veículo e fazer o descarte correto sem descer do veículo e, durante os três dias de evento, será possível descartar materiais como papel, papelão, plástico, garrafa pet, vidro, óleo de cozinha usado, sucata de aço, ferro, eletrônicos, tecido, banner, medicamento vencido, ração, acessório e medicamento para pet, além de lâmpada, pilha, bateria, entre outros.

Para a coordenadora-geral do FAC, Adir Diniz, o Drive-Thru da Reciclagem mostra a importância das práticas sustentáveis em todos os segmentos. “Alinhado com os valores do FAC, o Drive-Thru promove o empreendedorismo social, fomenta a educação ambiental através do descarte e desapego, além de contribuir com a economia circular. Como consequência, mostramos que as práticas sustentáveis trazem saúde e bem-estar ao cidadão”, reiterou.

O complexo montado para o evento também contará com ambiente destinado à captação de doações. Podem ser doadas peças de roupas, calçados, alimentos não-perecíveis e tudo que estiver em boas condições de uso. O material arrecadado será repassado às famílias em situação de vulnerabilidade social assistidas pelo FAC.

A programação conta com uma série de atividades educativas e culturais, atrações musicais, teatro para as crianças, oficinas, ambiente de leitura e oferta de mudas de árvores frutíferas às pessoas que realizarem o descarte correto dos materiais.

Serviço

11° Drive-Thru da Reciclagem;

Local: Estacionamento ao lado do Bioparque Pantanal, Altos da Av. Afonso Pena;

Data: 14 a 16 de março;

Horário: 9h às 18h;

Informações: 2020-1361;

Para mais informações: 2020-1361 ou pelas redes sociais do FAC @fac.pmc/ e do

Drive-Thru da Reciclagem @drivethrudareciclagem.

