Após reforma, Detran no Fácil Bosque dos Ipês retoma atendimentos

O público que utilizava a agência do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) na unidade do Fácil Bosque dos Ipês, voltou a ser atendida após uma pausa para uma reforma estrutural e no design do espaço.

A agência agora conta com 184.85 m² de área, oferecendo mais conforto para o cidadão que busca atendimento. No local também está disponível um totem de autoatendimento.

Pela manhã de quinta-feira (12), a diretoria do Detran-MS, realizou visita técnica no novo espaço. O Diretor-Presidente do Detran-MS, Rudel Trindade, conversou com as pessoas no local e já pensa em melhorias para a unidade.

Após passar por reforma e mudança de local dentro do shopping Bosque dos Ipês, o novo espaço da unidade conta com 540 m², quase 100 m² a mais do que a área ocupada anteriormente.

Com espaço amplo, a nova sede está preparada para receber novos parceiros, oferecendo ainda mais serviços para a população.

Além do Detran-MS, estão instalados no local: o Procon MS, a Agenfa, o Posto de Identificação, a Funtrab e as concessionárias Energisa e Águas Guariroba.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também