Menu
Menu Busca quinta, 12 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Águas Guariroba - Fev26
Cidade

Atendimento do Sebrae chega a 35 municípios neste semestre

A unidade móvel oferece orientação presencial e gratuita para empresários

12 fevereiro 2026 - 14h13Sarah Chaves
Foto: DivulgaçãoFoto: Divulgação  

O Sebrae MS vai percorrer 35 municípios, incluindo Campo Grande, com a unidade itinerante “Sebrae Móvel”. A ação soma mais de 5,2 mil quilômetros e leva atendimento técnico direto aos empreendedores do interior e da Capital.

Na capital, a unidade estará no Delas Day, nos dias 24 e 25 de fevereiro, no Bosque Expo, das 13h às 22h.

Em cada cidade, a equipe oferece orientação sobre gestão empresarial, formalização, regularização e atualização cadastral. O atendimento também é voltado a quem deseja abrir o próprio negócio.

“O grande diferencial do Sebrae Móvel é estar próximo do empreendedor, levando orientação especializada até onde ele está”, afirmou a diretora-técnica do Sebrae/MS, Sandra Amarilha.

Os municípios atendidos neste semestre concentram cerca de 247 mil empresas ativas, sendo mais de 112 mil MEIs, segundo a Receita Federal.

Em fevereiro, a unidade já passou por Sonora e São Gabriel do Oeste e ainda atenderá Campo Grande, Rio Verde de Mato Grosso e Camapuã. Em março, a previsão é visitar outras 10 cidades nas regiões Norte, Costa Leste e Sul do Estado.

Serviço – Sebrae Móvel

Rio Verde de Mato Grosso
Datas: 19 e 20 de fevereiro
Horário: a partir das 8h
Local: Avenida Barão do Rio Branco, nº 191.

“Delas Day” Campo Grande
Datas: 24 e 25 de fevereiro
Horário: a partir das 13h
Local: Bosque Expo, av. Cônsul Assaf Trad, 4796

Camapuã
Datas: 26 de fevereiro a 2 de março
Horário: a partir das 9h
Local: Rua Bonfim, 441 – Praça da Prefeitura Municipal

Mais informações aos empreendedores por meio da Central de Relacionamento do Sebrae, no número 0800 570 0800, ou no site: ms.sebrae.com.br.

Reportar Erro
UNIMED

Deixe seu Comentário

Leia Também

Valor do IPTU tem sido alvo de reclamação -
Cidade
Prefeitura lança site para contribuintes saberem se o IPTU está acima da inflação; confira
Centro de Especialidades Médicas (CEM) - Foto: Pedro H / Google
Saúde
Falhas estruturais no CEM expõem pacientes a riscos e viram alvo do Ministério Público
Foto: PMCG
Cidade
Radar da Salgado Filho entra em fase educativa nesta quinta-feira (12)
Câmara Municipal - Foto: Google Maps
Interior
Câmara está 'tranquila' sobre vereador investigado por violência doméstica em Glória de Dourados
Foto: Divulgação
Cidade
Energisa anuncia seleção para técnicos e estágio em Engenharia
Central de Atendimento ao Cidadão - Foto PMCG
Cidade
Prefeitura está proibida de cobrar IPTU acima da inflação para qualquer tipo de imóvel
Obras na Rua Madrid
Cidade
Rede de água da Avenida Madrid é substituída por PVC
Por assassinato a facadas, homem pega 8 anos de prisão em Campo Grande
Justiça
Por assassinato a facadas, homem pega 8 anos de prisão em Campo Grande
Isaac Araujo
Cidade
Servidores municipais podem ficar mais um ano sem aumento em Campo Grande
OAB/MS diz que prefeitura errou ao limitar suspensão do IPTU apenas a terrenos
Cidade
OAB/MS diz que prefeitura errou ao limitar suspensão do IPTU apenas a terrenos

Mais Lidas

Reprodução /
Polícia
VÍDEO: Guarda municipal flagrado agredindo suspeito em Campo Grande é demitido
Fachada UPA
Justiça
Adriane apela ao TJ para cobrar IPTU mais caro e fala em risco de desabastecimento na saúde
Polícia Civil - Delegacia de Glória de Dourados
Polícia
Após descobrir que era amante, mulher sofre ameaça de vereador em Glória de Dourados
Veja como votaram os vereadores sobre o veto à taxa do lixo
Política
Veja como votaram os vereadores sobre o veto à taxa do lixo