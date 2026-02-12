Atendimento do Sebrae chega a 35 municípios neste semestre

O Sebrae MS vai percorrer 35 municípios, incluindo Campo Grande, com a unidade itinerante “Sebrae Móvel”. A ação soma mais de 5,2 mil quilômetros e leva atendimento técnico direto aos empreendedores do interior e da Capital.

Na capital, a unidade estará no Delas Day, nos dias 24 e 25 de fevereiro, no Bosque Expo, das 13h às 22h.

Em cada cidade, a equipe oferece orientação sobre gestão empresarial, formalização, regularização e atualização cadastral. O atendimento também é voltado a quem deseja abrir o próprio negócio.

“O grande diferencial do Sebrae Móvel é estar próximo do empreendedor, levando orientação especializada até onde ele está”, afirmou a diretora-técnica do Sebrae/MS, Sandra Amarilha.

Os municípios atendidos neste semestre concentram cerca de 247 mil empresas ativas, sendo mais de 112 mil MEIs, segundo a Receita Federal.

Em fevereiro, a unidade já passou por Sonora e São Gabriel do Oeste e ainda atenderá Campo Grande, Rio Verde de Mato Grosso e Camapuã. Em março, a previsão é visitar outras 10 cidades nas regiões Norte, Costa Leste e Sul do Estado.

Serviço – Sebrae Móvel

Rio Verde de Mato Grosso

Datas: 19 e 20 de fevereiro

Horário: a partir das 8h

Local: Avenida Barão do Rio Branco, nº 191.

“Delas Day” Campo Grande

Datas: 24 e 25 de fevereiro

Horário: a partir das 13h

Local: Bosque Expo, av. Cônsul Assaf Trad, 4796

Camapuã

Datas: 26 de fevereiro a 2 de março

Horário: a partir das 9h

Local: Rua Bonfim, 441 – Praça da Prefeitura Municipal

Mais informações aos empreendedores por meio da Central de Relacionamento do Sebrae, no número 0800 570 0800, ou no site: ms.sebrae.com.br.

