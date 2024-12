Auxiliares de manutenção aprovados em processo seletivo são convocados

A prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Gestão publicou a convocação dos candidatos aprovados no processo seletivo para a função de auxiliar de manutenção.



Conforme publicação no Diário Oficial desta sexta-feira (13), os candidatos devem comparecer na Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS) para receberem orientação sobre a documentação a ser entregue para o preenchimento da vaga e efetivação do procedimento de contratação.



A Secretaria fica na à Rua dos Barbosas, n. 321 - Bairro Amambaí. Os candidatos sevem se apresentar às 8h na próxima segunda-feira (16).



Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também