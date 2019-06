Campo-grandenses se unem e ajudam família que caiu em golpe da falsa encomenda

Saiba Mais Geral Leilão beneficente vai adotar pacientes para tratamento em equoterapia

Depois de uma falsa encomenda de 15 mil abacaxis no valor de R$ 18 mil, dois sócios no negócio entraram em desespero devido ao prejuízo e a esposa de um deles Michelly Deinne Costa Santos da Luz, 26 anos, se uniu a mãe do outro sócio Edneia Lima, para tentar vender as frutas e diminuir o problema.

As duas mulheres divulgaram o fato nas redes sociais e procuraram a imprensa na semana passada onde a história foi noticiada e uma campanha foi iniciada na sexta passada, terminando na segunda-feira com muito sucesso graças aos campo-grandenses de bom coração.

Ao JD1 Notícias Michelly disse que a família conseguiu vender todos os abacaxis com a ajuda da imprensa local, voluntários e de pessoas que foram ao encontro da família. “Eu agradeço muito a todas as pessoas, teve gente que fez o transporte do abacaxi sem cobrar a gasolina, teve uns que vieram nos dar um abraço pela perseverança e trabalho, e no final deu tudo certo graças a Deus”.

Edneia Lima fez uma transmissão ao vivo no perfil do Facebook, onde comemorou a venda de todas as frutas. "Obrigada a todos, Deus abençoe, acabou! vendemos todos os 15 mil abacaxis. Gratidão, que seja derramada chuva de bençãos em cima de vocês".

