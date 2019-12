Com assinatura de Marquinhos, Surian é doado à Prefeitura

Para quitar dívidas de IPTU, que gira em torno de R$ 1,4 milhão, o presidente do Grupo Surian, Luiz Chacha, assinou na tarde desta terça-feira (17) a doação do prédio à Prefeitura de Campo Grande. O local será transformado na Escola Municipal de Educação Infantil Surian (Emei), sendo a primeira com ensino bilíngue na capital. O prefeito, Marquinhos Trad (PSD), também participou do evento de assinatura da doação.

“Algo que poderia levar muito tempo com o Poder Judiciário, oficial de Justiça, advogados e até mesmo no Tribunal de Justiça, enfim resolvido de forma conciliatória e a cidade recebe o patrimônio e ainda uma doação para que possamos levar um maior número de vagas às crianças do ensino fundamental”, destacou Marquinhos.

“A escola será para todos e não somente para crianças portadoras de deficiência, não podemos fazer isto, pois seria inconstitucional, além de ser um retrocesso no quesito inclusão”, afirmou.

Conforme o presidente do clube, a doação foi uma ideia de todos os sócios. “O prédio estava deteriorado havia muitas dívidas, não íamos revitalizar o local, então conversamos com Pedrossian Neto e tivemos essa ideia de transforma aqui em uma ‘creche’ ou até mesmo em uma escola”, disse Chacha.

Ainda segundo Luiz, a reforma custaria à administração do Surian, em torno de R$ 4 milhões, além do IPTU que está acumula R$ 1,4 milhão em dívidas. Valores, que segundo ele, seria impossível de arrecadar já que os associados não pagam mais anuidade há muito tempo.

Secretaria de Finanças

O secretário Municipal de Finanças e Planejamento, Pedro Pedrossian Neto, também presente na assinatura do termo de doação do Surian à prefeitura, elogiou a atitude dos associados. “Essa doação é um gesto de grandeza, esse é mais um capítulo da história de Campo Grande que a gente constrói. A história do Surian não ficou para trás, mas agora é um momento de uma nova vida que vai começar agora a partir da educação com a construção deste novo centro”, disse.

O secretário afirmou que, a escola municipal infantil vai beneficiar pelo menos de 400 crianças com a promessa de ser a primeira bilíngue da Rede Municipal de Ensino (REME). Ainda segundo Pedrossian, não há previsão dos inícios das obras, mas a prefeitura vai manter a forma original do prédio, porém dentro do clube serão feitas adequações para montar a escola. Um anexo também será construído para preservar ainda mais a história.

O presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, João Rocha (PSDB), também participou da assinatura do documento, além dos vereadores Valdir Gomes (PP), Chiquinho Teles (PSD), e Eduardo Romero (Rede).

“Hoje, celebramos um ato onde Câmara e Prefeitura demonstram, com gestos, essa harmonia que existe entre os poderes e, por isso, conseguimos avançar. A população sente isso nas entregas que fazemos juntos. Não há supremacia: há parceria”, disse o João Rocha.

