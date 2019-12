Marquinhos inaugura a Cidade do Natal

Acompanhado de autoridades e a primeira-dama, Tatiana Trad, o prefeito Marquinhos Trad abriu os trabalhos, nesta sexta-feira (13), da Cidade do Natal com discurso de união entre os poderes e a importância da família no contexto natalino.

“Desde quando encerramos a edição do ano passado, começamos a preparar a Cidade do Natal deste ano. Foram quase 12 meses de dedicação, amor e acima de tudo, contando com a parceria de diversas empresas e também o governado Reinaldo Azambuja. Não há como você administrar de uma maneira solitária”, disparou o prefeito.

Representando o governador, o secretário de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel, falou sobre o “ambiente” que a prefeitura oferece as famílias no final do ano. “Chegamos ao final do ano onde muitas realizações foram alcançadas, onde o Estado tem buscado cada vez mais o desenvolvimento e a melhoria. Em parceria com a prefeitura, temos visto a evolução da nossa cidade”, afirmou.

Por volta das 18 horas, centenas de pessoas já aguardavam pelo momento da abertura da Cidade do Natal. Silvana da Silva está na capital sul-mato-grossense a passeio e aproveitou para prestigiar o evento. “Estou achando tudo lindo. A primeira vez que estou aqui e achei tudo maravilhoso”, disparou.

Com decoração, gastronomia e uma estrutura montada para acomodar a população, os campo-grandenses puderam conferir como ficou o resultado dos trabalhos. A Cidade do Natal funcionará até o dia 6 de janeiro com diversas atrações musicais, teatrais, entre outras.

Veja algumas imagens da inauguração

