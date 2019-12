Afonso Pena está parcialmente interditada para inauguração da Cidade do Natal

Os condutores que trafegam pela avenida Afonso Pena nesta sexta-feira (13) devem estar atentos a interdição total da via no sentido Parque dos Poderes/Shopping Campo Grande, em frente à Cidade do Natal.

Para a realização do evento e a expectativa de grande movimentação de pessoas, a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) interditou o trecho entre o Santuário Nossa Senhora Abadia até a obra do Aquário do Pantanal, para dar mais tranqüilidade a inauguração da Cidade do Natal que acontece logo mais.

Neste mesmo trecho, no sentido Shopping Campo Grande/Parque dos Poderes, a via é de mão dupla, o que pode ocasionar uma lentidão durante a noite. O trecho ficará interditado somente hoje, até as 23h.

