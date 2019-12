Tudo pronto para a inauguração; veja como ficou a Cidade do Natal

Joilson Francelino, com informações da assessoria

Está tudo pronto para a inauguração da Cidade do Natal nesta sexta-feira (13). Quem receberá os visitantes é o Quinteto Municipal de Jazz da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), às 17 horas, e segue sua programação com abertura oficial feita pelo prefeito Marquinhos Trad e a primeira-dama, Tatiana Trad.

Com a programação que seguirá até o dia 6 de janeiro, a cidade terá entre as principais atrações a roda-gigante de 20 metros, carrossel que devem ser instalados nos próximos dias. Brinquedos infláveis e pista de kart também garantirão a diversão dos visitantes. Nesta sexta, logo após a solenidade de abertura, haverá a apresentação do espetáculo “A Árvore Mágica” e o show infantil com “Masha e o Urso Especial de Natal”.

“É uma festa totalmente pensada para a família campo-grandense. No ano passado, mais de 300 mil pessoas passaram pela Cidade do Natal, que já virou tradição no Estado. Neste ano, teremos como novidade um carrossel e uma roda-gigante. Diversão pra toda família”, explica o prefeito.

Já a primeira-dama explicou que todo ano a equipe pensa em cada detalhe para levar algo novo às famílias. “Nosso maior presente é chegar na Cidade do Natal e ver os olhinhos das crianças e dos pais brilhando, encantados com cada detalhe da festa, que celebra o nascimento de Cristo”, ressalta.

Gastronomia

A Praça de Alimentação da Cidade do Natal 2019 estará especialmente recheada com gastronomia regional e opções variadas que vão de comida árabe a japonesa, como yakisoba, até pratos de estrogonofe, espetinhos, hambúrgueres, pizzas e sobremesas. Os valores das refeições e bebidas servidos pelos 14 restaurantes dispostos no espaço vão de R$ 3,00 a R$ 30,00.

A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), ficará responsável pela organização, estruturação e gerência da gastronomia da Cidade do Natal, após vencer concorrência pública.

Passeio guiado

O City Tour natalino começa a rodar pela avenida Afonso Pena a partir do dia 14 de dezembro na Cidade do Natal. Com três saídas diárias nos horários de 18 horas, 19 horas e 20 horas, cada passeio terá cerca de 40 minutos e todos serão orientados por guias de turismo.

O percurso começará na Cidade do Natal e seguirá pela Afonso Pena até nas imediações da Igreja Perpétuo Socorro, uma oportunidade de saber mais a respeito de Campo Grande com orientação dos guias Carlos Iracy e Joana Alvin.

Mais informações do City Tour podem ser obtidas pelo telefone 4042-1313.

