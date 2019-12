Imagens: Veja como está ficando a Cidade do Natal

Aproximadamente cem trabalhadores estão empenhados nos últimos detalhes da Cidade do Natal que será inaugurada na próxima sexta-feira (13), com diversas atrações para o público campo-grandense.

O JD1 Notícias esteve nesta quarta-feira (11), no local, para conferir como está ficando a cidade que, segundo a organização espera receber mais de 400 mil pessoas. A primeira-dama Tatiana Trad, que coordena os trabalhos por lá, explicou que o que está sendo feito às vésperas da inauguração é de finalização da parte estrutural com reformas, elétrica e decorativa.

Esperada pelo público, a roda-gigante ainda não foi instalada, assim como o carrossel. “A roda estava em outro estado e está no caminho, vindo para cá. Esperamos que chegue até sexta-feira, mas pode acontecer algum imprevisto”, disse.

O espaço terá muitas áreas de descanso. A primeira-dama destaca ainda o cuidado com a acessibilidade no local e pessoas para dar suporte a pessoas com deficiência. Os banheiros estão sendo montados em contêineres, proporcionando mais conforto aos usuários. Uma linha de ônibus especial estará disponível para a população, saindo do Shopping Campo Grande.

A inauguração está marcada para esta sexta-feira às 18h30 com programação que vai até o dia 6 de janeiro.

Veja algumas imagens de como está ficando a Cidade do Natal:

