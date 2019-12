City tour terá passeios gratuitos durante Cidade do Natal 2019

O City Tour natalino começa a rodar pela avenida Afonso Pena a partir do dia 14 de dezembro na Cidade do Natal.

Com três saídas diárias nos horários de 18 horas, 19 horas e 20 horas, cada passeio terá cerca de 40 minutos e todos serão orientados por guias de turismo.

O percurso começará na Cidade do Natal e seguirá pela Afonso Pena até nas imediações da Igreja Perpétuo Socorro, uma oportunidade de saber mais a respeito de Campo Grande com orientação dos guias Carlos Iracy e Joana Alvin.

As crianças de até 7 anos devem ficar no colo do responsável para o passeio e menores de 14 anos só poderão passear no City Tour acompanhados dos pais ou responsáveis. Não será permitida entrada de bebidas ou comidas no ônibus.

A ordem de chegada é fator decisivo para participar ou não do passeio, assim como para escolha dos assentos.

Nos dias 24 e 31 de dezembro o ônibus não irá rodar por conta das datas comemorativas.

