Audição recrutará elenco para apresentações na Cidade de Natal

Priscilla Porangaba, com informações da assessoria

A Despertar Produções fará uma audição na segunda-feira (25) para selecionar um elenco de atores, bailarinos e cantores para compor a ação natalina na Cidade do Natal em Campo Grande.

A seleção acontecerá às 9h e às 14h no auditório do Instituto Histórico Geográfico (IHG), que fica na avenida Calógeras, 3000, no centro.

O interessado deve levar uma foto de rosto e de corpo inteiro no ato da seleção.

Os ensaios serão dos dias 9 a 12 de dezembro no período vespertino e matutino e é imprescindível a disponibilidade integral do escolhido.

As apresentação serão dos dias 13 a 25 de dezembro, também de tarde e a noite.

