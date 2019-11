Natal Encantado na Vila Fernanda busca doações

Acontece esse final de ano a 3ª edição do Natal Encantado na Vila Fernanda, feita pela Associação de Moradores do Residencial Ronaldo Tenuta, dirigira por Carlos Aberto que assume essa posição desde setembro de 2017.

A ideia começou quando Carlos Alberto assumiu a direção da associação de moradores, antes disso o mesmo já organizava eventos pequenos em comemorações como o dia das crianças e o natal, mas foi assumindo a presidência que conseguiu organizar algo de grande porte.

Só na última edição, eles atingiram a marca de 500 crianças e procuram dobrar esse número para esse ano. Contam com o apoio do Delegado Bruno Urban, do 6º Distrito de Polícia e do Coronel Laudiney, do 10º Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) e equipe e a Dra. Maristela Ogatha, da Clinica do Coração (CCOR).

O evento contará também com a participação do papai Noel, que sairá da cidade do natal através de uma moto carreata e seguirá até o bairro Caiobá.

A Associação de Moradores do Residencial Ronaldo Tenuta pede a colaboração e contribuição da população para a realização da ação social de natal. A associação está em busca de parcerias e voluntários para ajudar nesta edição do Natal Encantado.

Deixe seu Comentário

Leia Também