Interessados em se apresentar na Cidade do Natal devem se inscrever até hoje

Vitória Ribeiro, com informações assessoria

Os interessados em se apresentar na Cidade do Natal, evento tradicional que acontece nos altos da Avenida Afonso Pena, precisam se inscrever na primeira fase do edital de Credenciamento da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur). Seja pessoa física ou jurídica, com ou sem fins lucrativos, o credenciamento está aberto para promover a realização de apresentações musicais, teatrais, grupos de danças, intervenções, experimentos, leituras, esquetes e oficinas nos segmentos da música, música de concerto, dança, artes visuais e artesanato, teatro e circo, audiovisual, manifestações populares e/ou tradicionais. Aqueles que forem selecionados ficarão cadastrados por um período de um ano, seguindo até dia 29 de novembro de 2020.

O edital competente ao processo pode ser conferido no link http://transparencia.campogrande.ms.gov.br/licitacoes/?consulta=detalhar&gestor=1&ano=2019&modalidade=CR&numero=3 .

O objetivo é democratizar o acesso às programações culturais e artísticas em diálogo com ações do segmento cultural, assim como do empreendedorismo criativo que fortaleçam a identidade cultural e a iniciativa da população.

As inscrições da primeira fase estão abertas até o dia 19 de novembro, no horário das 7h30 às 11h e das 13h às 17h30, de segunda-feira a sexta-feira. A documentação deve ser entregue na Diretoria-Geral de Compras e Licitação (DICOM), situada na av. Afonso Pena, nº 3.297, Térreo, Centro.

Qualquer profissional pode se inscrever desde que comprove qualidade técnica na categoria requerida e contemple todos os documentos exigidos.

O diálogo para se chegar à precificação dos valores divulgados começou a acontecer, efetivamente, em julho deste ano, durante reuniões públicas com todos os segmentos artísticos. A tabela de valores foi criada em conjunto com a sociedade civil e aprovada no Conselho Municipal de Políticas Culturais.

A secretária municipal de Cultura e Turismo, Melissa Tamaciro, pontua que esse momento é de extrema importância para classe artística e sociedade. “Conseguiremos fazer a contratação dos talentos locais de forma mais simples, menos burocrática, promovendo a democratização do acesso a todos os tipos de estilos musicais, concertos, espetáculo de dança, documentários, peças teatrais e tantas outras linguagens”, destaca.

Para esclarecimentos e mais informações os interessados podem se dirigir à sede da Sectur, localizada na Rua Usi Tomi, 567, Carandá Bosque, ou entrar em contato pelo telefone 4042-1313.

Deixe seu Comentário

Leia Também