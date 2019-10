Ministério Público lança Campanha Compartilhe o Natal

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul, por intermédio do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Direitos Humanos e das Pessoas com Deficiência, lançou na manhã desta sexta- feira (25), a 5° edição da Campanha Compartilhe o Natal 2019, que aconteceu no espaço Plaenge.

Trata-se de um projeto solidário, com o objetivo de resgatar o sonho de Natal, garantindo a entrega de presentes às crianças e adolescente em situação vulnerável e com deficiência, através da mobilização de órgãos públicos e também da iniciativa privada.

A Procuradora de Justiça Jaceguara Dantas da Silva, que faz parte da comissão organizadora da campanha e é Diretora-Geral da ESMP, comenta que é de extrema importância se preocupar com o lado social. “É fundamental porque a promoção de direitos só ocorre quando a sociedade tem a consciência de que essas pessoas com deficiência também são sujeitos de direitos”, cita.

Segundo o promotor de Justiça Romão Ávila Milhan Junior, que também faz parte da comissão organizadora, este projeto só seria possível com a colaboração dos parceiros e agradece a todos os envolvidos, especialmente à Plaenge, que cedeu o espaço para a realização da mesma.

Francisco Neves Júnior, Coordenador do CAO, e Ana Cristina Carneiro Dias, Coordenadora do Núcleo da Cidadania, também integram a equipe organizadora. Sendo os parceiros as Águas Guariroba, APAE, Federação das APAEs, Assembleia Legislativa, Escola Paulo Freire, FAMASUL, Liga do bem, MPT, Panam, Plaenge, Samorano Consultoria Ambiental, SEDHAST, SINSEMP, UCDB, FM Educativa, UFMS e Unisaúde.

E o objetivo é que, na Capital, com o apoio dos parceiros, bem como da 67ª Promotoria de Justiça de Direitos Humanos de Campo Grande, sejam beneficiadas as seguintes Instituições: Associação Beneficente dos Renais Crônicos (ABREC), Associação de Pais e Amigos do Autista (AMA), Associação Renasce a Esperança, Centro de Educação Especial Girassol (CEDEG/APAE), Educação Especial SED/MS, Centro Especializado em Reabilitação (CER/APAE), Cotolengo Sul-Mato-Grossense, Instituto Sul-Mato-Grossense para Cegos Florivaldo Vargas (ISMAC), Pestalozzi – Campo Grande e Sociedade Educacional Juliano F. Varela. No interior, todos os Promotores de Justiça foram convidados a aderir ao projeto, sendo que os Membros das seguintes comarcas já confirmaram a adesão: Sidrolândia, Corumbá, Cassilândia, Iguatemi, Glória de Dourados, Angélica, Sonora, Nioaque e Itaquiraí.

