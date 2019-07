Sectur estuda aumentar passeios do City Tour

A Secretaria Municipal de Turismo (Sectur) estuda a volta efetiva do City Tour, criado em 2004 com a proposta de passeios diários, percorrendo mais de 50 pontos turísticos de Campo Grande.

O serviço chegou a ser suspenso, atualmente funciona com trajeto reduzido e uma vez por mês. O passeio é gratuito e se concentra na área central, percorrendo aproximadamente 25 pontos turísticos.

Ao JD1 Notícias, a titular da pasta, Melissa Tamaciro, ressaltou que a procura pelo ônibus é muito grande. “Existe a possibilidade de voltar como era no passado, porém estamos estudando a efetivação de uma parceria pública privada para a administração do ônibus”, informou.

O City Tour hoje também funciona através de solicitação, como é o caso da 71ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), que acontece na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). O evento atrai mais de 15 mil pessoas que vem de diversas regiões do Brasil e do mundo.

O passeio mensal e gratuito atualmente sai todo primeiro domingo do mês da Cidade do Natal, onde também acontece o “Mãos Que Criam”, evento onde a população pode conhecer o artesanato regional.

