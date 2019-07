Sectur abre inscrições para desfile no aniversário de Campo Grande

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), abre nesta quarta-feira (3), as inscrições para o tradicional Desfile Cívico-Militar em comemoração aos 120 anos de Campo Grande que acontece todos os anos no dia 26 de agosto.

O evento acontece na Rua 13 de Maio entre a Avenida Mato Grosso e Rua Sete de Setembro, a partir das 8 horas. Toda e qualquer entidade de Mato Grosso do Sul pode se inscrever por meio de preenchimento da Ficha de Inscrição disponibilizada no endereço eletrônico:http://www.campogrande.ms.gov.br/sectur/downloads/ficha-de-inscricao-para-o-desfile-civico/.

As fichas devem ser enviadas para o e-mail sectur.fomento@gmail.com com o assunto “Inscrição para Desfile Cívico-Militar”. Há a possibilidade de entregar a ficha na sede da Sectur, localizada na Rua Usi Tomi, 567, Carandá Bosque, CEP: 79.032-425, de segunda a sexta-feira, no horário comercial, das 7h30 às 17 horas. As inscrições

