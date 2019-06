Sesc Cultura tem concerto de piano, cinema e oficina de dramaturgia

Nesta semana o Sesc Cultura traz arte nas linguagens da música, cinema e dramaturgia. O Cine Sesc exibe nas sessões de quarta-feira (5) às 15h e 19h e na de sexta-feira, às 19 horas, o filme “Transeunte” (2011), de Eryk Rocha.



Na quinta-feira (6) o Projeto Sesc Dramaturgias realiza a segunda etapa da oficina de Dramaturgia da Leitura “Negro Olhar”, com Tatiana Tiburcio (RJ). Os encontros serão de 6 a 8 de junho, das 18h às 22 horas, e podem se inscrever quem tiver cartão Sesc válido e 18 anos completos. Nesta oficina haverá um ciclo de leituras dramatizadas de autores negros, trazendo à cena um debate sobre a dramaturgia negra. Tatiana Tiburcio foi indicada ao Prêmio Shell de Melhor Atriz /2015, pela Cia Amok Teatro, e vencedora do prêmio Questão de Crítica 2016, na categoria direção de movimento/coreografia pelo espetáculo Salina – A Última Vértebra.



Ainda na quinta, às 14h, tem a oficina “Identificação e Cultivo de Plantas Alimentícias não Convencionais”, ministrada por Adriana Galbiati. O objetivo é abordar as características das PANC’s e apresentar formas de propagação, plantio, colheita e manejo. A oficina é gratuita, mas é necessário ter Cartão Sesc válido.



Música

A Quinta Instrumental do Sesc Cultura terá às 20 horas a apresentação da pianista Letícia Dias, interpretando Chico Buarque. O repertório destaca as parcerias de Chico com músicos como Edu Lobo, Francis Hime e Tom Jobim. Sem a pretensão de replicar as obras originais, o que a pianista propõe – a si mesma e ao público – é o desafio de buscar os diferentes sentidos que a linguagem instrumental pode despertar.



Para isso, apresenta seus (re)arranjos de elementos musicais das obras, imersos em influências do jazz e da música erudita. Natural de São Paulo (SP), Letícia atuou como pianista e arranjadora em grupos de música brasileira e jazz. Com o Trio Lá do B, lançou o disco "Mistura Brasileira" (2017), que inclui releituras de choro e samba, além de composições suas.



Serviço

O Sesc Cultura está localizado na avenida Afonso Pena, 2.270. Informações pelo telefone 3311-4300. Acompanhe a programação no site sesc.ms

