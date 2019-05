Sesc Cultura tem leitura e Café filosófico nesta semana

A programação da última semana do Sesc Cultura traz ações intelectuais para o público, começando no dia 29 de maio, quarta-feira, com o Clube Sesc de leitura, que se reúne às 19 horas.



O clube tem reuniões mensais com momentos de diálogos e troca de impressões com leitores e especialistas sobre as obras e escritores brasileiros. Para se inscrever, basta ter cartão do Sesc Válido.



Na quinta-feira (30), às 19 horas, o Café Filosófico, realizado pelo Árvore-ser com apoio do Sesc Cultura, trará a discussão “Colônia: uma análise da loucura”, com Isloany Dias Machado e DoValle. DoValle é cantor e compositor, autor do álbum Colônia, que trata da loucura e das políticas de marginalização de pacientes psiquiátricos, como no grande exemplo do Hospital de Barbacena, O Colônia. Isloany Machado é psicanalista, autora do romance Nau dos Anoucos, que aborda temática semelhante. Os ingressos serão distribuídos uma hora antes da ação.



Cine Sesc – Nas sessões de quarta-feira (29), às 15h e 19h e sexta-feira, 31 de maio, às 19 horas, o Cine Sesc exibe o longa brasileiro “Lixo extraordinário” (2011). O documentário dirigido por Lucy Walker e João Jardim, registra o trabalho do artista plástico Vik Muniz no Jardim Gramacho, maior aterro sanitário da América Latina, localizado na cidade de Duque de Caxias, Rio de Janeiro.



No sábado (1) de junho, às 19h30, haverá sessão "Filme Daqui!", com exibição do curta "Vampiros", de Filipe Silveira (2018). Uma rica e famosa Dj conhece por acidente Marcos, um humilde trabalhador noturno que gosta de pintar e apesar de trabalharem nas noites, são de mundos bem diferentes, mas juntos percebem que têm muito em comum.



