Ministério do Esporte pede a paralisação do futebol brasileiro

O Ministério do Esporte formalizou um ofício para paralisar o futebol brasileiro, por causa da tragédia natural envolvendo as enchentes no Rio Grande do Sul.

O documento foi enviado à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta sexta-feira (10), assinado por André Fufuca, ministro do esporte. O documento expõe os cinco principais pontos que fazem o Governo Federal pedir a paralisação do futebol no Brasil.

O primeiro ponto trata do estado de calamidade que se encontra o RS. Em segundo lugar, o ministro cita os centros de treinamento e os estádios de futebol do Rio Grande do Sul que estão de baixo d'água.

No terceiro tópico, ele cita as 107 mortes, 134 pessoas desaparecidas e a quantidade de indivíduos desabrigados, que já passam de 330 mil. Em quarto, Fufuca fala da mobilização da população brasileira para doar mantimentos e roupas para os gaúchos. Finalizando com o pedido de paralisação do futebol brasileiro.

A CBF respondeu ao ofício durante a convocação da Seleção Brasileira para a Copa América, no início da tarde de hoje.

A entidade convocará o Conselho Técnico para analisar o pedido, e a decisão final será tomada pelos próprios clubes. Até o momento, a CBF suspendeu os jogos dos times gaúchos. Na Série A, Grêmio, Internacional e Juventude são os times que disputam o Brasileirão 2024.

Veja abaixo o pronunciamento da CBF:

"A CBF quando define uma competição, fazemos reuniões de Conselhos Técnicos de Séries A, B, C e D e também das de base. Se pede uma paralisação, nós vamos dar conhecimento a cada Série desses clubes, para que eles possam se posicionar em relação ao documento do Ministério dos Esportes. A partir daí, se for necessário, reunir o Conselho Técnico para que eles possam deliberar: 'olha, podemos parar toda competição? Sim'.

E as competições internacionais que seguem, como faz? Estão afunilando, faltam duas rodadas para próximas fases de Libertadores e Sul-Americana.

Toda decisão com relação a uma competição, começar, ter, suspender, prorrogar, adiar, tudo isso a CBF discute de forma conjunta com os clubes. O poder da CBF não é supremo e absoluto. É um poder limitado e com base, assim como fizemos em reunião com todos os clubes, faremos também. A partir do momento em que os próprios clubes entendam que precisam deliberar sobre o assunto.

No momento, estamos sintonizados diretamente através dos clubes do Rio Grande do Sul e sua Federação. Aquilo que foi solicitado dos clubes, a CBF atendeu integralmente, que foi o adiamento da competição até o dia 27 de maio. Tudo que acontecer daqui pra frente, teremos que conversar com os clubes e com todas as divisões do futebol."

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também