Clube de leitura, cinema e café filosófico estão na programação do Sesc

Graziella Almeida, com informações da assessoria

A programação do Sesc Cultura tem um circuito de atividades que começa na quarta-feira (24), e segue até sábado (27), com destaque para apresentações de teatro e circo no fim de semana.

O Clube Sesc de Leitura terá encontro às 19h de quarta-feira, para discutir a obra "Serafim Ponte Grande", de Oswald de Andrade.

O Cine Sesc exibe os curtas brasileiros Waapa (2017), com direção de Renata Meirelles; David Reeks; Paula Mendonça; Cordilheira de Amora (2015), de Jamille Fortunato e Kuña Reko – mulheres Kaiowa e Guarani (2018), dirigido por Ruy Sposati, Lauriene Seraguza e Célia Foster. As sessões são na quarta-feira, às 16h e 20h. Na sexta-feira, dia 26, às 20h, com participação gratuita.

Na quinta-feira (25), o Café Filosófico Árvore-ser e Sesc Cultura discutirá o tema “Da relação entre a filosofia e a inteligência artificial”, com o professor Dr. Ronaldo Moraca (UFMS).

Teatro

O fim de semana reserva espaço para a ludicidade do teatro no átrio do Sesc Cultura. Na sexta-feira, 26, às 19 horas, apresentação da “Tragicomédia de Dom Cristóvão e Sinhá Rosinha”, encenada pelo Teatro Imaginário Maracangalha. O texto adaptado de Federico Garcia Lorca exalta valores como a independência, a arte e o amor.

Sábado (27), às 17h30, tem diversão garantida para a criançada com a apresentação “Pocket Circo do Mato”. Uma trupe de artistas apresenta números tradicionais de circo e todo seu encanto. As apresentações são gratuitas.

Serviço

O Sesc Cultura está localizado na avenida Afonso Pena, 2270. Acompanhe a programação do Sesc no site sesc.ms.

