Semana cultural tem cinema e música instrumental no Sesc

A semana do Sesc Cultura está repleta de ações em várias vertentes da arte, todas com participação gratuita, a partir de quarta-feira (17). O Cine Sesc exibe nas sessões de 15h e 19h de quarta-feira e também na sessão noturna de sexta-feira (19), o longa nacional "Terceira Margem" (2017), com direção de Fabian Remy.

Na quinta-feira (18), às 15h, tem sessão acessível com áudio descrição do filme "Joaquim" (2017), que narra os acontecimentos e fatos que levaram Joaquim José da Silva Xavier, um dentista comum de Minas Gerais, a se tornar mais conhecido pela alcunha de "Tiradentes", transformando-se em um importante herói nacional e mártir que veio a liderar o levante popular conhecido como "Inconfidência Mineira".

Música

Na quinta-feira também, às 20h, os amantes da música instrumental têm encontro marcado com o Pantanal Group, que se apresenta no projeto "Sesc Quinta Instrumental".

Formado por Gleison da Silva Ferreira (violino), Philip Mauricio Andara (flauta), Ernesto Carvalho de Queiroz (viola) e Marcelo Geronimo (violoncelo), o quarteto tem em seu repertório obras clássicas e populares, incluindo música sul-mato-grossense. Os ingressos serão distribuídos uma hora antes do concerto.

Na sexta-feira (19) e no sábado, às 20h, o Sesc Cultura recebe a primeira apresentação do Palco Giratório no circuito de 2019, com a peça R.A.L.E. – Realidade Apropriada Libera Evidência, encenada pela Cia Jessé Batista (AL). O espetáculo traz a questão do corpo, sua manutenção e construção em meio a ruas, avenidas, becos, vielas, em uma cidade desigual, a qual um dos maiores desafios é o de, justamente, se fazer sustentar.

Serviço

O Sesc Cultura está localizado na avenida Afonso Pena, 2270. Acompanhe a programação do Sesc no site sesc.ms.

