Veja - Diversas atividades esportivas estão disponíveis no Sesc

Estão abertas matrículas em diversas modalidades esportivas no Sesc Camillo Boni, com atividades que contemplam desde crianças até adultos.

Dentre as atividades, estão incluídas: futsal para alunos com idade entre 9 a 14 anos. Crianças entre 10 e 13 anos podem fazer a funcional teen e a partir dos 11 anos, turmas de voleibol serão disponibilizadas às terças e quintas. As crianças a partir dos 6 anos podem participar da ginástica rítmica e da natação. Já no basquetebol, as turmas serão montadas com alunos entre 10 e 16 anos.

Para os adultos tem diversas turmas para pilates aparelho e pilates solo. Na natação para adultos são duas turmas as terças e quintas, às 11h30 e às 14h30, ministradas pelo professor Jil Xavier nas piscinas do Rádio Clube Cidade.

Além de profissionais qualificados, outro diferencial do Sesc são academias com equipamentos modernos. Uma combinação de estrutura ampla e treinos personalizados.



Serviço - O Sesc Camillo Boni está localizado na Avenida Afonso Pena, 3469. Mais informações pelo telefone 3311-4300. Saiba mais sobre as academias do Sesc e suas modalidades no site sesc.ms

