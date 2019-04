Sesc Morada dos Baís recebe "Festival de Polca e Guarânia"

O 1º Encontro da Polca e da Guarânia de Campo Grande, será realizado nos dias 11, 12 e 13 deste mês. O evento será realizado no Sesc Morada dos Baís, a partir das 20 horas e com encerramento às 22 horas. O festival contará com 12 apresentações musicais e dança do estado e do Paraguai e Chile. O evento tem como objetivo valorizar a música raiz guarani e ritmos latino-americano. A entrada é de graça.

Programação

11/04- Quinta feira: 20h30 - Palestra com Prof. Roberto Higa (UFMS), Irwing Ferreira, Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS)- Laboratório de Práticas Musicais. Convidado especial, o músico campo-grandense Fábio Kaida.

Tema: Gênese e desenvolvimento da Polca e da Guarânia e Importância do gênero para a música folclórica do MS.

11/04 Quinta feira

19h - Abertura oficial do evento com fala das autoridades presentes.

20h - Show musical com Fábio Kaida (Brasil)

21h - Show musical com Duo Mendez Lopez (Paraguai)

22h - Encerramento

12/04 Sexta feira

19h - Show Gerson Douglas (Brasil)

19h - Show musical com J Guillermo (Chile)

20h15 - Show musical com os Divinos - Tomas Roa (Brasil)

21h - Show musical com Marcelo Rojas (Paraguai)

22h - Encerramento

13/04 Sábado

19h - Musical com Jerry Espíndola (Brasil)

19h45´- Show musical com Maurício Brito e Humberto Yule

20h15 - Show musical com Pedro Barrios y Grupo Amistad (Paraguai)

21h - Show musical com Marcelo Loureiro (Brasil)

22h - Encerramento do evento

