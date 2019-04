"Festival de Polca e Guarânia" agita o Sesc Morada dos Baís

Da redação com assessoria

Os ritmos que fazem o maior sucesso na fronteira vão tomar conta do Sesc Morada dos Baís com o Festival de Polca e Guarânia, que será realizado de 11 a 13 de abril, em um circuito intenso de apresentações. Mas antes do Festival, na quarta-feira (10), quem esquenta a programação de shows da Morada é Quarteto Samba Choro, levando muita animação e samba de qualidade.

Abrindo o Festival na quinta-feira (11) o harpista Fabio Kaida e Duo Mendez Lopez do Paraguai, animando a noite. A diretora regional do Sesc, Regina Ferro disse “temos uma forte influência da fronteira em nossa identidade e trazer ao Sesc Morada dos Baís apresentações desses estilos musicais tão presentes em nossa cultura é uma forma de contar um pouco dessa história ao nosso público e para quem está visitando a cidade”, ressalta.

O segundo do festival, terá atrações nacionais e internacionais, e começa mais cedo, às 19 horas. O primeiro a subir no palco é Gerson Douglas, depois o harpista chileno J. Guillermo, seguido por Tomas Roa e Marcelo Rojas fechando a noite.

E no último dia tem Jerry Espíndola, seguido por Mauricio Brito e Humberto Yule, seguido do Grupo Amistad do Paraguai. E tem Marcelo Loureiro encerrando o evento em grande estilo.

Serviço – O Sesc Morada dos Baís fica na Avenida Noroeste, 5140. Informações pelo telefone (67) 3311-4300. O espaço bistrô é aberto às 18h30 e as apresentações musicais nesta semana terão horário diferenciados por conta do Festival de Polca. Acompanhe a programação no site sesc.ms.

