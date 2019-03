Semana musical do Sesc apresenta Solosolar e Odon Nacasato

Na próxima semana o palco do Sesc Morada dos Baís traz cantores já conhecidos do público e também outros que se apresentam pela primeira vez. Os shows começam às 20 horas, são gratuitos, com lotação de 350 pessoas.

Gideão abre a semana musical na quarta-feira, 27. O cantor, que já dividiu palco com nomes como Luíz Ayrão, Almirzinho Serra, Diogo Nogueira, Martinho da Vila, Almir Guineto e Dudu Nobre, leva músicas autorais de seu DVD e também clássicos do samba como Cartola e Almir Guineto.

Quinta (28), terá estreia no palco do Sesc Morada dos Baís, com o show “Caminhos e Sons” conduzido pela Solosolar. O duo é formado pelos músicos Carlota Philippsen e Altair Santos. A proposta é levar ao público as canções desenvolvidas durante a experimentação musical e os artistas que participaram deste trajeto, com a participação de convidados como Alex Cavalheri, Fernando Bola, G Ribeiro, Gideão Dias, Guga Borba, Hudson Bonfim, Jerry Espíndola, Lenilde Ramos, Marçal Machado e Rodrigo Teixeira.

Na sexta-feira (29), também tem novidade, o músico Odon Nacasato. O show “Fragmentos”, além de trazer músicas do CD autoral, promove um encontro musical, passando por Beatles, Clube da Esquina e a rica música regional de Mato Grosso do Sul sem perder a doçura jamais, melodias que se casam perfeitamente com a voz suave do artista, resultando em um show original.

No sábado (30), é a vez da banda Cover Up subir ao palco com o show especial anos 80. A banda preparou um show especial, fazendo um tributo aos músicos Nando Reis e Cássia Eller.

O Sesc Morada dos Baís fica na Avenida Noroeste, 5140. Informações pelo telefone (67) 3311-4300. O espaço bistrô é aberto às 18h30 e as apresentações musicais começam às 20h. Acompanhe a programação no site sesc.ms.

