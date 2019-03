Sesc Cultura terá estúdios de pintura e cerâmica

A partir deste mês de março o Sesc Cultura inicia os estúdios de pintura e cerâmica, espaços para o desenvolvimento da criação artística por meio das técnicas da pintura e cerâmica. Os estúdios são destinados ao público adulto e para participar é preciso ter 18 anos e cartão Sesc válido.

Com acompanhamento do artista visual Kaio Ratier, os estúdios de cerâmica serão realizados às terças-feiras, a partir do dia 26, e o de pintura acontecerá às quartas-feiras, com início no dia 27. O horário das duas turmas serão das 14h às 16h.

Os estúdios são espaços para livre criação artística sempre com acompanhamento de um profissional da área, um ambiente de pesquisa e experimentação dos meios de expressão nos eixos pintura e cerâmica, explica a gerente do Sesc Cultura, Andréia Gomes.

O Sesc inicia com essas ações, o processo de pesquisa em arte no campo experimental, que complementará os cursos teóricos que fazem parte da grade do núcleo de pesquisa em tecnologia, arte e design (TAD) do Sesc Cultura, aponta Andréia.

Serviço

O Sesc Cultura está localizado na avenida Afonso Pena, 2270. Informações pelo telefone 3311-4300. Acompanhe a programação no site sesc.ms e facebook/sescculturams.

