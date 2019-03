Sesc Morada tem samba, rock e MPB nas noites de happy hour

Os ritmos que vão embalar as noites desta semana no Sesc Morada dos Baís agradam diversos públicos do samba ao reggae. As apresentações, abertas ao público, começam sempre às 20 horas e a lotação do espaço é de 350 pessoas.

Quarta-feira, 20, é dia de muito samba no pé com Valu Samba Trio, que já tem cinco anos de atuação, levando o repertório acumulado ao longo deste período e novas pérolas do samba.

Quinta-feira (21), tem Renatto Jackson, cantor da cena independente que sobe ao palco e interpreta canções que unem samba, rock, rap e reggae, com influências de Zeca Pagodinho, Tim Maia, Criolo, Racionais, e músicas autorais que retratam o cotidiano e a cultura do Mato Grosso do Sul. Um show marcado pela autenticidade.

Sexta-feira (22) é a vez da banda On the Road subir ao palco do Sesc Morada e fazer uma viagem ao túnel do tempo do rock, com as variações da música que começou a surgir na década de 1950.

A semana musical se encerra no sábado (23), com o show “Café para Despertar”, do cantor Gustavo Vargas, que com seu estilo próprio, mescla vários ritmos, como MPB, bossa-nova, rock, forró, samba, jazz, de modo a perpetuar algumas canções que ficaram marcadas pela história nacional e internacional.

Serviço

O Sesc Morada dos Baís fica na avenida Noroeste, 5140. Informações pelo telefone (67) 3311-4300. O espaço bistrô é aberto às 18h30 e as apresentações musicais começam às 20h. Acompanhe a programação no site sesc.ms

