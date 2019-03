Sesc Saúde da Mulher fez 1,6 mil exames na Santa Casa

Saiba Mais Saúde Carreta da Saúde chega ao MS para combate à hanseníase

Com atendimentos desde o dia 16 de novembro no Estacionamento da Santa Casa de Campo Grande, a unidade móvel Sesc Saúde da Mulher completou 745 mamografias realizadas e 938 exames de Papanicolau, mais conhecidos como "preventivo", até o dia 8 de março.

Nas mamografias, o índice de alterações foi de 5,5% e nos exames preventivos 4%. O gerente do Sesc Saúde, Flávio Queiroz, reforça o diagnóstico precoce é fundamental para que o tratamento tenha boas chances de cura.

A unidade Sesc Saúde da Mulher permanecerá no estacionamento da Santa Casa até o dia 8 de julho. Os agendamentos dos exames devem ser feitos na recepção da Santa Casa. Quando são constatadas alterações, os resultados são levados ao hospital para o encaminhamento da paciente para tratamento.

A proposta é atender colaboradoras do hospital e seus familiares, acompanhantes de pacientes e a comunidade em geral, dentro da faixa etária elegível para os exames. Os exames de mamografia são realizados em mulheres assintomáticas de 50 a 69 anos sem necessidade de encaminhamento médico ou maiores de 35 anos com solicitação do médico e justificativa. Já o exame de Papanicolaou é feito em mulheres entre 25 e 64 em atividade sexual, sem necessidade de encaminhamento médico.

Os exames são feitos nos seguintes horários:

Segundas: 11h – 15h (mamografias) e 16h – 20h (papanicolaou)

Terças: 8h – 12h (mamografia) / 13h – 17h (papanicolaou)

Quartas: 8h – 12h (papanicolaou) / 13h – 17h (mamografia)

Quintas: 8h – 12h (mamografia) / 13h – 17h (papanicolaou)

Sextas: 7h – 11h (mamografia) / 12h – 16 (papanicolaou)

Sobre a unidade móvel

O Sesc Saúde da Mulher completa dois anos de atendimentos na luta contra o câncer feminino. A primeira parada, com início em outubro de 2016 e encerramento em fevereiro do ano passado, foi em Campo Grande, com 450 mamografias; de março a maio em Chapadão do Sul, com outras 903 mamografias, além de 917 exames preventivos Papanicolaou; em Ponta Porã, na região de fronteira com o Paraguai, a unidade móvel esteve entre junho e dezembro do ano passado e realizou 1567 mamografias e 1371 preventivos e neste ano, de janeiro a março, o atendimento foi em Nova Alvorada do Sul, totalizando 314 mamografias e 520 preventivos.

Serviço

O contato do Sesc Saúde Mulher para interessados em parceria é o (67) 3311-4300 ou pelo e-mail [email protected]

